CREA-Ciné-Goûter Film Vaïana La Légende du bout du monde suivi d’un goûter Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-Goûter Film Vaïana La Légende du bout du monde suivi d’un goûter

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

– de 14 ans et séances de d’1h (adulte obligatoire)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-08-06

CREA-Ciné-Goûter Film Vaïana La Légende du bout du monde suivi d’un goûter.

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

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English :

CREA-Cin%E9-Go%FBter: Screening of the film Va%EFana: The Legend from the End of the World, followed by a snack.

L’événement CREA-Ciné-Goûter Film Vaïana La Légende du bout du monde suivi d’un goûter Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-24 par Royan Atlantique