CREA-Ciné-Atelier Film Géniales ! suivi d’un atelier créatif Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-Atelier Film Géniales ! suivi d’un atelier créatif

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adhérent CRÉA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:30:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31

CREA-Ciné-Atelier Film Géniales ! suivi d’un atelier créatif.

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 resa@crea-sgd.org

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English :

CREA-Cin%E9-Workshop: Screening of the film G%E9niales! followed by a creative workshop.

L’événement CREA-Ciné-Atelier Film Géniales ! suivi d’un atelier créatif Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-24 par Royan Atlantique