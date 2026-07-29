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CREA-Ciné-Atelier Film Géniales ! suivi d’un atelier créatif Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

vendredi 31 juillet 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Salle La Passerelle
Adresse
81 rue Paul Massy
Ville
17132 Meschers-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif
6 6 6 Adhérent CRÉA

Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-Atelier Film Géniales ! suivi d’un atelier créatif

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adhérent CRÉA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:30:00
fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :
2026-07-31

CREA-Ciné-Atelier Film Géniales ! suivi d’un atelier créatif.
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98  resa@crea-sgd.org

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English :

CREA-Cin%E9-Workshop: Screening of the film G%E9niales! followed by a creative workshop.

L’événement CREA-Ciné-Atelier Film Géniales ! suivi d’un atelier créatif Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-24 par Royan Atlantique

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