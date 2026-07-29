CREA-Ciné-Quiz Film Pat’Patrouille Le Film Mission Dino suivi d’un quiz. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-Quiz Film Pat’Patrouille Le Film Mission Dino suivi d’un quiz.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

15-25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:30:00

fin : 2026-08-27 12:30:00

Date(s) :

2026-08-27

CREA-Ciné-Quiz Film Pat’Patrouille Le Film Mission Dino suivi d’un quiz sur les dinosaures.

.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CREA-Cin%E9-Quiz: The movie Paw Patrol: The Movie—Dino Mission, followed by a quiz on dinosaurs.

L’événement CREA-Ciné-Quiz Film Pat’Patrouille Le Film Mission Dino suivi d’un quiz. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-24 par Royan Atlantique