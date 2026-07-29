CREA-Ciné-Quiz Film Pat’Patrouille Le Film Mission Dino suivi d’un quiz. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
jeudi 27 août 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
CREA-Ciné-Quiz Film Pat’Patrouille Le Film Mission Dino suivi d’un quiz.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
15-25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:30:00
fin : 2026-08-27 12:30:00
Date(s) :
2026-08-27
CREA-Ciné-Quiz Film Pat’Patrouille Le Film Mission Dino suivi d’un quiz sur les dinosaures.
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
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English :
CREA-Cin%E9-Quiz: The movie Paw Patrol: The Movie—Dino Mission, followed by a quiz on dinosaurs.
L’événement CREA-Ciné-Quiz Film Pat’Patrouille Le Film Mission Dino suivi d’un quiz. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-24 par Royan Atlantique
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