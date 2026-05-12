Lamballe-Armor

Atelier compostage proposé par Lamballe Terre & Mer

Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Saviez-vous que nos poubelles contiennent encore près de 50% de déchets compostables ? Participez à la réduction des déchets grâce au compostage ! Achetez votre composteur (300 L à 15€) et participez à un atelier sur le compostage (gratuit, durée 30mn).

Pour choisir votre créneau et venir récupérer votre composteur, inscrivez-vous via Montri sur le site de Lamballe Terre & Mer.

À 16h30, 17h15 ou 18h.

Le lieu précis vous sera communiqué lors de votre inscription. .

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 00 30

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English :

L’événement Atelier compostage proposé par Lamballe Terre & Mer Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor