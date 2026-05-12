Atelier compostage proposé par Lamballe Terre & Mer Lamballe-Armor
Atelier compostage proposé par Lamballe Terre & Mer Lamballe-Armor mercredi 22 juillet 2026.
Lamballe-Armor
Atelier compostage proposé par Lamballe Terre & Mer
Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Saviez-vous que nos poubelles contiennent encore près de 50% de déchets compostables ? Participez à la réduction des déchets grâce au compostage ! Achetez votre composteur (300 L à 15€) et participez à un atelier sur le compostage (gratuit, durée 30mn).
Pour choisir votre créneau et venir récupérer votre composteur, inscrivez-vous via Montri sur le site de Lamballe Terre & Mer.
À 16h30, 17h15 ou 18h.
Le lieu précis vous sera communiqué lors de votre inscription. .
Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 00 30
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English :
L’événement Atelier compostage proposé par Lamballe Terre & Mer Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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