Braderie des commerçants et expositions d’artisans Lamballe Lamballe-Armor
Braderie des commerçants et expositions d’artisans Lamballe Lamballe-Armor jeudi 23 juillet 2026.
Lamballe-Armor
Braderie des commerçants et expositions d’artisans
Lamballe 21 Chemin de Ronde Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-23
Organisée par les Vitrines de Lamballe
Restauration sur place et nombreuses animations
Jeudi de 9h à 21h
Vendredi et samedi de 9h à 19h .
Lamballe 21 Chemin de Ronde Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 12 09
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English :
L’événement Braderie des commerçants et expositions d’artisans Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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