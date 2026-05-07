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Braderie des commerçants et expositions d’artisans Lamballe Lamballe-Armor

Braderie des commerçants et expositions d’artisans Lamballe Lamballe-Armor jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Lamballe

Adresse : 21 Chemin de Ronde

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Lamballe-Armor

Braderie des commerçants et expositions d’artisans

Lamballe 21 Chemin de Ronde Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-23

Organisée par les Vitrines de Lamballe
Restauration sur place et nombreuses animations
Jeudi de 9h à 21h
Vendredi et samedi de 9h à 19h   .

Lamballe 21 Chemin de Ronde Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 12 09 

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English :

L’événement Braderie des commerçants et expositions d’artisans Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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