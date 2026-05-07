Braderie des commerçants et expositions d’artisans Lamballe Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Braderie des commerçants et expositions d’artisans

Lamballe 21 Chemin de Ronde Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-23

Organisée par les Vitrines de Lamballe

Restauration sur place et nombreuses animations

Jeudi de 9h à 21h

Vendredi et samedi de 9h à 19h .

Lamballe 21 Chemin de Ronde Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 12 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Braderie des commerçants et expositions d’artisans Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor