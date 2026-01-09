ATELIER COMPOSTAGE Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre
Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-04-09 18:30:00
fin : 2026-04-09 20:00:00
2026-04-09
Tous les déchets organiques peuvent être valorisés
Epluchures de légumes, restes de repas, feuilles mortes… Tous ces déchets organiques peuvent être valorisés grâce au compostage.
Cela permet de réduire jusqu’à 1/3 de votre poubelle !
Participez à cette formation d’1 heure et bénéficiez d’un composteur en bois de 400L à seulement 20€.
Sur inscription .
Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 86 61 47
English :
All organic waste can be recycled
