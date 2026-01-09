ATELIER COMPOSTAGE Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre

ATELIER COMPOSTAGE

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

2026-04-09

Tous les déchets organiques peuvent être valorisés

Epluchures de légumes, restes de repas, feuilles mortes… Tous ces déchets organiques peuvent être valorisés grâce au compostage.

Cela permet de réduire jusqu’à 1/3 de votre poubelle !

Participez à cette formation d’1 heure et bénéficiez d’un composteur en bois de 400L à seulement 20€.

Sur inscription .

