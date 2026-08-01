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AGENDA · Sucé-sur-Erdre

LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE Sucé-sur-Erdre

vendredi 28 août 2026 · Sucé-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Le Port
Ville
44240 Sucé-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Sucé-sur-Erdre

LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE

Le Port Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-28

Les bateaux de la belle plaisance s’amarre au port
Après une journée de navigation entre Nort sur Erdre et Mazerolles, la soixantaine de bateaux arriveront dans le port dans l’après-midi.
Samedi Départ vers 10h des bateaux vers Nantes
Dimanche Arrivée des bateaux dans l’après-midi   .

Le Port Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

Yachts are moored at the harbor

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-06 par Pays Erdre Canal Forêt

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