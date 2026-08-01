LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE Sucé-sur-Erdre
vendredi 28 août 2026 · Sucé-sur-Erdre
Informations pratiques
Sucé-sur-Erdre
LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE
Le Port Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Les bateaux de la belle plaisance s’amarre au port
Après une journée de navigation entre Nort sur Erdre et Mazerolles, la soixantaine de bateaux arriveront dans le port dans l’après-midi.
Samedi Départ vers 10h des bateaux vers Nantes
Dimanche Arrivée des bateaux dans l’après-midi .
Le Port Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Yachts are moored at the harbor
L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-06 par Pays Erdre Canal Forêt
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