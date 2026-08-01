Informations pratiques

Sucé-sur-Erdre

LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE

Le Port Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Les bateaux de la belle plaisance s’amarre au port

Après une journée de navigation entre Nort sur Erdre et Mazerolles, la soixantaine de bateaux arriveront dans le port dans l’après-midi.

Samedi Départ vers 10h des bateaux vers Nantes

Dimanche Arrivée des bateaux dans l’après-midi .

Le Port Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Yachts are moored at the harbor

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-06 par Pays Erdre Canal Forêt