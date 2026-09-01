ATELIER CONFECTION D’HUILES AVEC DES VÉGÉTAUX DU JARDIN Sainte-Léocadie
samedi 12 septembre 2026 · Sainte-Léocadie
Informations pratiques
Sainte-Léocadie
ATELIER CONFECTION D’HUILES AVEC DES VÉGÉTAUX DU JARDIN
Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Atelier confection d’huiles avec des végétaux du jardin Tout public.
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Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05
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English :
Workshop on making oils from garden vegetables Open to all.
L’événement ATELIER CONFECTION D’HUILES AVEC DES VÉGÉTAUX DU JARDIN Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-09-01 par OTC PYRENEES CERDAGNE
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