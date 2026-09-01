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ATELIER CONFECTION D’HUILES AVEC DES VÉGÉTAUX DU JARDIN Sainte-Léocadie

samedi 12 septembre 2026 · Sainte-Léocadie

ATELIER CONFECTION D’HUILES AVEC DES VÉGÉTAUX DU JARDIN Sainte-Léocadie

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
66800 Sainte-Léocadie
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 10 Tarif réduit Tarif réduit

Sainte-Léocadie

ATELIER CONFECTION D’HUILES AVEC DES VÉGÉTAUX DU JARDIN

Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Atelier confection d’huiles avec des végétaux du jardin Tout public.
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Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05 

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English :

Workshop on making oils from garden vegetables Open to all.

L’événement ATELIER CONFECTION D’HUILES AVEC DES VÉGÉTAUX DU JARDIN Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-09-01 par OTC PYRENEES CERDAGNE

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