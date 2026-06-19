Informations pratiques

Velars-sur-Ouche

Atelier conférence, burn-out et après ?

Place Osburg Velars-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02 20:30:00

Date(s) :

2026-07-02

L’épuisement professionnel est de plus en plus fréquent. De la perte de sens au burn-out, l’après est une étape essentielle.

Des questions se posent, que vais-je faire après ? Comment retrouver une direction bonne pour moi ? Comment explorer les envies et possibilités qui s’offrent à moi ?

Le stop mit par la rupture professionnelle impose un changement de soi, parfois de l’environnement et souffle une nouvelle direction.

Je vous propose de retracer le cheminement de la rupture jusqu’au renouveau professionnel de soi grâce à un outil qui mettra de la lumière sur le processus.

Comprendre les étapes clés, donner des repères simples, savoir où vous vous situez vous, vos proches.

Echangez avec des professionnelles, à cette occasion, le bilan de compétences sera présenté par ACSR. Nous nous donnons rendez-vous le 2 juillet 19h-20h30 à la maison de santé et de bien-être de velars-sur-ouche. .

Place Osburg Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@reveilar.fr

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English : Atelier conférence, burn-out et après ?

L’événement Atelier conférence, burn-out et après ? Velars-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)