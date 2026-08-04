Atelier confiture chez les Confitures de Solange Campan
mardi 4 août 2026 · chez les Confitures de Solange · Campan
Informations pratiques
Campan
Atelier confiture
chez les Confitures de Solange CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Du 28 juillet au 18 août, la ferme Les Confitures de Solange propose son atelier confiture, tous les mardis de 10h à 12h. De la cueillette à la mise en pot, fabriquez votre propre confiture à Campan. Sur réservation.
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chez les Confitures de Solange CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 59 73 83
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English :
From July 28 to August 18, Les Confitures de Solange farm is offering its jam-making workshop every Tuesday from 10 a.m. to 12 p.m. From picking the fruit to jarring the jam, make your own Campan jam. Reservations required.
L’événement Atelier confiture Campan a été mis à jour le 2026-07-31 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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