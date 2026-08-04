Informations pratiques

Campan

Atelier confiture

chez les Confitures de Solange CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Du 28 juillet au 18 août, la ferme Les Confitures de Solange propose son atelier confiture, tous les mardis de 10h à 12h. De la cueillette à la mise en pot, fabriquez votre propre confiture à Campan. Sur réservation.

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chez les Confitures de Solange CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 59 73 83

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English :

From July 28 to August 18, Les Confitures de Solange farm is offering its jam-making workshop every Tuesday from 10 a.m. to 12 p.m. From picking the fruit to jarring the jam, make your own Campan jam. Reservations required.

L’événement Atelier confiture Campan a été mis à jour le 2026-07-31 par Pôle du Tourmalet |CDT65