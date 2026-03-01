Atelier conseils en naturopathie à Saint-Rémy-de-Provence Court-Circuit Saint-Rémy-de-Provence
Atelier conseils en naturopathie à Saint-Rémy-de-Provence
Jeudi 12 mars 2026 à partir de 18h. Court-Circuit 29 avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-12 18:00:00
2026-03-12
Participez à l’atelier conseils sur la naturopathie, au Court-Circuit à Saint-Rémy-de-Provence !Amoureux
Le restaurant Court-Circuit vous invite à participer à un atelier conseil, jeudi 12 mars à partir de 18h.
Envie de plus d’énergie au réveil et de soirées apaisées ? Découvrez des conseils naturels pour votre bien-être ?
Échanges bien-être, gestes à adopter au quotidien… .
Court-Circuit 29 avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 03 15 28 masanteaunaturel@gmx.fr
English :
Take part in the workshop advice on naturopathy, at Le Court-Circuit in Saint-Rémy-de-Provence!
