ATELIER CONSTRUCTION Balaruc-les-Bains
mardi 7 juillet 2026 · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
ATELIER CONSTRUCTION
1 Rue Romaine Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Légo, Duplo,… Un atelier qui fait travailler la motricité fine et la créativité !
Légo, Duplo,… Un atelier qui fait travailler la motricité fine et la créativité !
A partir de 4 ans. .
1 Rue Romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 43 23 45 mediatheque.balaruc@agglopole.fr
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English : ATELIER CONSTRUCTION
Lego, Duplo… A workshop that helps develop fine motor skills and creativity!
L’événement ATELIER CONSTRUCTION Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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