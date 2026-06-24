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AGENDA · Balaruc-les-Bains

ATELIER CONSTRUCTION Balaruc-les-Bains

mardi 7 juillet 2026 · Balaruc-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Adresse
1 Rue Romaine
Ville
34540 Balaruc-les-Bains
Département
Hérault
Tarif

Balaruc-les-Bains

ATELIER CONSTRUCTION

1 Rue Romaine Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Légo, Duplo,… Un atelier qui fait travailler la motricité fine et la créativité !
Légo, Duplo,… Un atelier qui fait travailler la motricité fine et la créativité !

A partir de 4 ans.   .

1 Rue Romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 43 23 45  mediatheque.balaruc@agglopole.fr

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English : ATELIER CONSTRUCTION

Lego, Duplo… A workshop that helps develop fine motor skills and creativity!

L’événement ATELIER CONSTRUCTION Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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