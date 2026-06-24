Balaruc-les-Bains

LA FÊTE DES ENFANTS

Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Manifestation organisée par le Conseil Municipal des Enfants en collaboration avec la Ville.

Manifestation organisée par la Ville et le Conseil Municipal des Enfants de Balaruc-les-Bains, sur le thème Indians party .

Jeux en bois, structures gonflables, photobooth …

Activités gratuites / Vente de crêpes et boissons par l’association Bal’Ados .

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 81 00

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English : LA FÊTE DES ENFANTS

Event organized by the Children’s City Council in collaboration with the City.

L’événement LA FÊTE DES ENFANTS Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE