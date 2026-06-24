LA FÊTE DES ENFANTS Balaruc-les-Bains
LA FÊTE DES ENFANTS Balaruc-les-Bains mercredi 1 juillet 2026.
Balaruc-les-Bains
LA FÊTE DES ENFANTS
Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Manifestation organisée par le Conseil Municipal des Enfants en collaboration avec la Ville.
Manifestation organisée par la Ville et le Conseil Municipal des Enfants de Balaruc-les-Bains, sur le thème Indians party .
Jeux en bois, structures gonflables, photobooth …
Activités gratuites / Vente de crêpes et boissons par l’association Bal’Ados .
Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 81 00
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English : LA FÊTE DES ENFANTS
Event organized by the Children’s City Council in collaboration with the City.
L’événement LA FÊTE DES ENFANTS Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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