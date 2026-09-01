Informations pratiques

Oupia

ATELIER CONVERSATION LANGUE D’OC

Espace Guiraud Riquier Oupia Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2027-01-13

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16 2026-12-23 2026-12-30 2027-01-06 2027-01-13 2027-01-20

Atelier de conversation en langue d’oc à la Bibliothèque d’Oupia tous les mercredis en période scolaire., organisé pour échanger et faire vivre la culture occitane.

L’Association Bibliothèque d’Oupia propose un atelier de conversation en langue d’oc pendant les périodes scolaires.

Ce rendez-vous réunit les locuteurs naturels, les apprenants et tous les curieux désireux de faire vivre le patrimoine linguistique local. Dans une ambiance chaleureuse et informelle, les participants échangent sur des sujets variés, des histoires d’autrefois ou l’actualité, permettant de maintenir vivante la culture occitane. .

Espace Guiraud Riquier Oupia 34210 Hérault Occitanie biblioupia34@gmail.com

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English :

A meeting between two fathers, one Israeli, the other Palestinian, whom everything opposes but who were brought together by the same tragedy: the loss of a child, two daughters, one killed by the Israeli army, the other in a suicide bombing. These two fathers, who have met each other, travel the world to say that a path to peace is possible between these two peoples.

L’événement ATELIER CONVERSATION LANGUE D’OC Oupia a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC