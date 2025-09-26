Atelier Cordonnerie à la Maison des Compagnons du Devoir de Pantin Maison des Compagnons du Devoir de Pantin Pantin

Atelier Cordonnerie à la Maison des Compagnons du Devoir de Pantin Maison des Compagnons du Devoir de Pantin Pantin mercredi 7 janvier 2026.

L’atelier propose de découvrir les différentes caractéristiques d’un produit de cordonnerie-botterie (matières, assemblages et finitions), de s’initier à la pratique des gestes de finition (bichonnage, patine et glaçage) ainsi qu’aux petites réparations et même à la personnalisation. Information et réservation au 06 67 39 19 74

Venez réparer, bichonner et même personnaliser vos chaussures !

Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 11 mars 2026 :

mercredi

de 19h30 à 22h00

payant

Information / Réservation au 06 67 39 19 74

Tarif : 250€ (25h – 10 cours de 2h30)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-07T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-11T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-07T19:30:00+02:00_2026-01-07T22:00:00+02:00;2026-01-14T19:30:00+02:00_2026-01-14T22:00:00+02:00;2026-01-21T19:30:00+02:00_2026-01-21T22:00:00+02:00;2026-01-28T19:30:00+02:00_2026-01-28T22:00:00+02:00;2026-02-04T19:30:00+02:00_2026-02-04T22:00:00+02:00;2026-02-11T19:30:00+02:00_2026-02-11T22:00:00+02:00;2026-02-18T19:30:00+02:00_2026-02-18T22:00:00+02:00;2026-02-25T19:30:00+02:00_2026-02-25T22:00:00+02:00;2026-03-04T19:30:00+02:00_2026-03-04T22:00:00+02:00;2026-03-11T19:30:00+02:00_2026-03-11T22:00:00+02:00

Maison des Compagnons du Devoir de Pantin 22, rue des Grilles 93500 métro : Hoche, ligne N°5Pantin

https://compagnons-du-devoir.com/les-maisons/la-maison-de-pantin/ +33667391974 cybert.mail@gmail.com