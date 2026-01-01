Atelier cosmétique: baume à lèvres et crème corps Boutique Sine Pornic

Atelier cosmétique: baume à lèvres et crème corps

Boutique Sine 13 bis rue Henri Becquerel Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24 12:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Apprenez à réaliser vous-même votre baume à lèvres et huile pour le corps

Le temps de cet atelier, proposé par Sin-e apprenez à formuler un baume à lèvres et une huile pour le corps. Des huiles et beurres végétaux bio, du gel d’aloé vera… De quoi nourrir et réparer votre peau durablement !

Comment se déroule un atelier cosmétique?

initiation aux bonnes pratiques de fabrication.

présentation des différents ingrédients et de leurs propriétés émulsifiants, hydrolats (eaux florales), huiles végétales, actifs, huiles essentielles.

comprendre la technique de l’émulsion.

échanges, conseils posez toutes les questions que vous voulez !

choix des ingrédients et de la texture selon votre peau et vos envies.

formulation et réalisation de votre crème corps et baume déodorant.

10% de remise sur la boutique le jour de l’atelier.

A qui s’adresse l’atelier cosmétique ?

Cet atelier est adapté à tous niveaux, débutants, passionnés, professionnels…

Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Informations pratiques

Le nombre de places est limité

Durée de l’atelier 1h

Ingrédients et matériel nécessaires fournis

Réservation en ligne ou par téléphone

Boutique Sine 13 bis rue Henri Becquerel Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 02 18 65 perrine@sine-cosmetiques.fr

English :

Learn how to make your own lip balm and body oil

