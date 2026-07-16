Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Gel douche Halloween, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève

Informations pratiques

Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Gel douche Halloween Mercredi 28 octobre, 14h30 Espace de quartier Eaux-Vives

CHF 28.- par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:45:00+01:00

Fin : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:45:00+01:00

Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Gel douche Halloween Mercredi 28 octobre 2026 à 14h30 à l’Espace de quartier Eaux-Vives.

Spécial Halloween

Durant cet atelier qui annonce la saison d’Halloween, les enfants fabriquent leur gel douche citrouille au parfum ensorcelant de fruits acidulés. Un gel douche moussant fun et fruité: Happy Halloween!

Tarif de l’atelier: 28 CHF

Le nombre de places est limité, inscrivez votre enfant dès maintenant sur notre site Internet.

Remarque: Possibilité de s’inscrire jusqu’au jour même de l’atelier.

Atelier pour enfants de 6 à 12 ans.

L’activité se déroule avec les enfants uniquement.

Association L’Art du Cosmétique au Naturel

Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève 1207 41224189780 [{« type »: « phone », « value »: « +41 76 255 89 28 »}, {« type »: « email », « value »: « artducosmetique@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-cosmetique-enfants-fabrication-gel-douche-halloween/ »}] [{« link »: « https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-cosmetique-enfants-fabrication-gel-douche-halloween/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-eaux-vives/

Offrez à votre enfant une activité ludique, créative et écologique grâce à notre atelier cosmétique « fabrication Gel douche Halloween » Mercredi 28 octobre 2026 à 14h30 à l’Espace Eaux-Vives!

L’Art du Cosmétique au Naturel