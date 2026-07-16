Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Savon ludique, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève
mercredi 23 septembre 2026 · Espace de quartier Eaux-Vives · Genève
Informations pratiques
Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Savon ludique Mercredi 23 septembre, 14h30 Espace de quartier Eaux-Vives
CHF 28.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T14:30:00+02:00 – 2026-09-23T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:30:00+02:00 – 2026-09-23T15:45:00+02:00
Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Savon ludique Mercredi 23 septembre 2026 à 14h30 à l’Espace quartier Eaux-Vives!
Durant cet atelier, les enfants fabriquent leur savon ludique qui lave en douceur, tout en prenant soin de la peau. Pour un bain amusant et parfumé!
Tarif de l’atelier: 28 CHF
Le nombre de places est limité, inscrivez votre enfant dès maintenant sur notre site Internet.
Remarque: possibilité de s’inscrire jusqu’au jour même de l’atelier.
Atelier pour enfants de 6 à 12 ans.
L’activité se déroule avec les enfants uniquement.
Association L’Art du Cosmétique au Naturel
Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève 1207 41224189780 [{« type »: « email », « value »: « artducosmetique@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 76 255 89 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-cosmetique-enfants-fabrication-savon-ludique/ »}] [{« link »: « https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-cosmetique-enfants-fabrication-savon-ludique/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-eaux-vives/
Offrez à votre enfant une activité ludique, créative et écologique grâce à notre atelier cosmétique « fabrication Savon ludique » Mercredi 23 septembre 2026 à 14h30 à l’Espace quartier Eaux-Vives!
L’Art du Cosmétique au Naturel
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