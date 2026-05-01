Clères

Atelier couronne de fleurs

23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Laissez libre cours à votre créativité lors de cet atelier où vous apprendrez à confectionner des couronnes de fleurs séchées, à la fois élégantes et intemporelles.

Que ce soit pour embellir votre intérieur ou agrémenter vos tenues, découvrez les techniques de montage et de composition pour créer des pièces uniques qui captiveront tous les regards. .

23 Rue Marchepied de la Rivière Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

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English : Atelier couronne de fleurs

L’événement Atelier couronne de fleurs Clères a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin