Atelier couronne de fleurs Clères
Atelier couronne de fleurs Clères dimanche 10 mai 2026.
Clères
Atelier couronne de fleurs
23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Laissez libre cours à votre créativité lors de cet atelier où vous apprendrez à confectionner des couronnes de fleurs séchées, à la fois élégantes et intemporelles.
Que ce soit pour embellir votre intérieur ou agrémenter vos tenues, découvrez les techniques de montage et de composition pour créer des pièces uniques qui captiveront tous les regards. .
23 Rue Marchepied de la Rivière Clères 76690 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier couronne de fleurs
L’événement Atelier couronne de fleurs Clères a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin