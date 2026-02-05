RDV aux Jardins -Visite guidée botanique et historique

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:30:00

fin : 2026-06-06 17:15:00

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins , Thierry Hay, responsable de la cellule Parc et Jardin du Département de la Seine-Maritime, vous invite à participer à des visites guidées botaniques et historiques au cœur du parc de Clères.

Ces balades commentées offrent un moment privilégié de découverte du patrimoine végétal du parc. Des arbres remarquables aux graminées, en passant par la diversité des arbustes, chaque espace exploré révèle une facette méconnue de ce lieu.

Guidés par Thierry Hay, les visiteurs plongent dans l’histoire, la botanique et les petites anecdotes qui façonnent l’identité du parc.

Sur réservation uniquement sur le site du Parc de Clères et conditionné au droit d’entrée du parc. La réservation est ouverte 30 jours avant la date de l’atelier ou du spectacle.

Rendez-vous sur le parvis intérieur. .

32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV aux Jardins -Visite guidée botanique et historique

L’événement RDV aux Jardins -Visite guidée botanique et historique Clères a été mis à jour le 2026-02-05 par Seine-Maritime Attractivité