Soirée Africaine Espace Clara Clères

Soirée Africaine

Espace Clara 38 Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Esprit danse Rouen vous invite à sa Soirée Africaine ce samedi 30 mai à l’Espace Clara de Clères.

Venez au concert de Dri Djeli et admirez les spectacles de danse menés par Funa Yiro Founa, Walker, El Talentin et leurs élèves. Ils seront accompagnés par les talentueux musiciens Hamidou Dembele, Gaoussou Koné, Soumaila Sanogo, Jean-Jacques Momo Cornillot dit commandant Momo, Bastos Zicos- Cefelman.

Un repas africain sera également proposé.

Venez nombreux ! .

Espace Clara 38 Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 58 07 88 65 espritdanse@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Africaine

L’événement Soirée Africaine Clères a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin