Ciné Seine Espace Clara Clères
Ciné Seine Espace Clara Clères vendredi 29 mai 2026.
Clères
Ciné Seine
Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Le 29 mai avec Ciné Seine, venez assister à deux projections à l’Espace Clara de Clères.
Au programme
– A 18h Compostelle
– A 20h30 Ceux qui comptent .
Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie noe@noecinemas.com
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English : Ciné Seine
L’événement Ciné Seine Clères a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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