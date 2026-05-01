Atelier Tarte citron meringuée Maison des Artisans Clères
Atelier Tarte citron meringuée Maison des Artisans Clères samedi 23 mai 2026.
Clères
Atelier Tarte citron meringuée
Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Grâce à cet atelier, ce classique de la pâtisserie française n’aura plus de secrets pour vous !
Au programme, vous apprendrez à
-Réaliser une pâte sucrée avec toutes les astuces pour savoir fleurer un plan de travail, abaisser une pâte et foncer un cercle à pâtisserie
-Faire un lemon curd, garniture qui nous vient tout droit de Grande-Bretagne
-Réaliser une meringue
-Remplir et manier une poche à douille
-Flamber au chalumeau
Après une pause dégustation bien méritée, vous repartirez avec votre tarte de 6 personnes et vous aurez passé un moment de partage et d’apprentissage dans une ambiance conviviale !
Durée 3h 4 à 8 participants .
Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
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English : Atelier Tarte citron meringuée
L’événement Atelier Tarte citron meringuée Clères a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin