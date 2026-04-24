Clères

Normandy Rally Vintage

Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Fars présente son premier Normandy Rally Vintage !

Vous possédez une voiture vintage et souhaitez la Normandie autrement ? Ce 31 mai, cette occasion se présente à vous.

Au départ de Forges-les-Eaux, vous aurez l’occasion de parcourir un chemin de 70km à travers les campagnes normandes et découvrez les secrets et lieux insolites de votre territoire.

Présence de plusieurs foodtrucks et stands dédiés à la restauration sur place.

Les préinscriptions sont ouvertes pour les propriétaires de voitures vintage ! .

Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 77 90 02 communication@fars.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Normandy Rally Vintage

L’événement Normandy Rally Vintage Clères a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin