Normandy Rally Vintage Clères
Normandy Rally Vintage Clères dimanche 31 mai 2026.
Clères
Normandy Rally Vintage
Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Fars présente son premier Normandy Rally Vintage !
Vous possédez une voiture vintage et souhaitez la Normandie autrement ? Ce 31 mai, cette occasion se présente à vous.
Au départ de Forges-les-Eaux, vous aurez l’occasion de parcourir un chemin de 70km à travers les campagnes normandes et découvrez les secrets et lieux insolites de votre territoire.
Présence de plusieurs foodtrucks et stands dédiés à la restauration sur place.
Les préinscriptions sont ouvertes pour les propriétaires de voitures vintage ! .
Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 77 90 02 communication@fars.fr
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English : Normandy Rally Vintage
L’événement Normandy Rally Vintage Clères a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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