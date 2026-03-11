Atelier Couronne de l’Avent Rombach-le-Franc
samedi 28 novembre 2026 · Rombach-le-Franc
Informations pratiques
Rombach-le-Franc
Atelier Couronne de l’Avent
Rue Général de Gaulle Rombach-le-Franc Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-28 18:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Créez votre couronne de l’Avent en toute convivialité !
Réalisez votre propre couronne de l’Avent en utilisant des éléments naturels issus des forêts locales.
Une vente de vin chaud et de chocolat sera proposée sur place, et il sera possible d’acheter une couronne prête à décorer. Apportez vos bougies et décorations pour personnaliser votre création et profitez d’un moment chaleureux en bonne compagnie ! .
Rue Général de Gaulle Rombach-le-Franc 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 58 39 31 contact@club-vosgien-liepvre-rombach.info
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English :
Create your very own Advent wreath!
L’événement Atelier Couronne de l’Avent Rombach-le-Franc a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du Val d’Argent
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