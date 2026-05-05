Atelier « Court jus »: Démonter et transformer des jouets électroniques pour en inventer de nouveaux, MEG, Genève
Atelier « Court jus »: Démonter et transformer des jouets électroniques pour en inventer de nouveaux, MEG, Genève mercredi 12 août 2026.
Atelier « Court jus »: Démonter et transformer des jouets électroniques pour en inventer de nouveaux Mercredi 12 août, 16h00 MEG
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T16:00:00+02:00 – 2026-08-12T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-12T16:00:00+02:00 – 2026-08-12T18:30:00+02:00
Et si on créait du son ? L’atelier « Court jus » de circuit bending consiste à court-circuiter volontairement des instruments électroniques, pour enfants ou adultes, comme de petits synthétiseurs ou des poupées parlantes, afin de créer de nouveaux sons, images, mouvements ou anomalies.
Cet atelier, proposé par l’artiste Gerry Oulevay, montre comment démonter, souder et transformer ces objets pour inventer d’autres bruits. À vos jouets, à vos outils et à votre créativité !
Tout le matériel est prévu par l’artiste.
MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/
Atelier dès 8 ans accompagné d’un-e adulte. Jardin. Mercredi 12 août à 16h00.
DR
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