Lorleau

Atelier couture adulte/enfant

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 14:00:00

fin : 2026-06-23 17:00:00

Date(s) :

2026-06-23

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3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47 contact@lateliermeliemelo.fr

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English : Atelier couture adulte/enfant

L’événement Atelier couture adulte/enfant Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle