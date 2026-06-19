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Atelier couture adulte/enfant Lorleau

Atelier couture adulte/enfant Lorleau mardi 23 juin 2026.

Adresse : 3 Rue Bernard Buffet

Ville : 27480 Lorleau

Département : Eure

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lorleau

Atelier couture adulte/enfant

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 14:00:00
fin : 2026-06-23 17:00:00

Date(s) :
2026-06-23

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3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47  contact@lateliermeliemelo.fr

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English : Atelier couture adulte/enfant

L’événement Atelier couture adulte/enfant Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle

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