Atelier couture adulte/enfant Lorleau
Atelier couture adulte/enfant Lorleau mardi 23 juin 2026.
Lorleau
Atelier couture adulte/enfant
3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 14:00:00
fin : 2026-06-23 17:00:00
Date(s) :
2026-06-23
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3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47 contact@lateliermeliemelo.fr
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English : Atelier couture adulte/enfant
L’événement Atelier couture adulte/enfant Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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