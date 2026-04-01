Atelier couture adultes Lieu dit la Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Atelier couture adultes

Lieu dit la Ville Jacob Atelier Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Atelier libre pour vous aider dans votre projet en cours, vous montrer comment utiliser votre machine à coudre, votre surjeteuse, vous initier ou vous perfectionner à la couture. A partir de 16 ans et maxi 4 pers. Tarif 40€, machines à coudre et surjeteuses à disposition sur place. Sur inscription. .

Lieu dit la Ville Jacob Atelier Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 87 49 15

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English :

L’événement Atelier couture adultes Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme