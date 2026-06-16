Atelier couture avec Marée Haute Couture Marée Haute Couture Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Atelier couture avec Marée Haute Couture

Marée Haute Couture 12 Avenue des Fréres Montglofiers Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 14:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25

Ayant comme écrin Andernos-les-bains, Marée-Haute Couture esquisse depuis plusieurs années une trajectoire originale, qui donne à de vieilles voiles, une vie nouvelle.

Venez créer, rénover, transformer et donner une nouvelle vie à vos tissus sous l’impulsion de Virginie Lego, qui recycle de manière originale ces voiles oubliées et érodées par le temps.

Cet atelier est ouvert à tous ! Des débutants aux amateurs de couture. .

Marée Haute Couture 12 Avenue des Fréres Montglofiers Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 16 36 60

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English : Atelier couture avec Marée Haute Couture

L’événement Atelier couture avec Marée Haute Couture Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Andernos-les-Bains