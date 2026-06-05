Mois de la Glisse Projection du film A scene at the sea Cinéma La Dolcé Vita Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Mois de la Glisse Projection du film A scene at the sea

Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Les meilleurs spots de films de glisse c’est au cinéma La Dolce Vita tout le mois de juin!

Projection du film A scene at the sea précédée d’une présentation du film par Deftom, influenceur passionnée de cinéma japonais et suivie d’une table ronde Le handicap dans les sports de glisse avec l’association See Surf.

Tout public .

Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 04 30

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English : Mois de la Glisse Projection du film A scene at the sea

L’événement Mois de la Glisse Projection du film A scene at the sea Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Andernos-les-Bains