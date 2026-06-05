Mois de la Glisse Projection du film A scene at the sea Cinéma La Dolcé Vita Andernos-les-Bains
Mois de la Glisse Projection du film A scene at the sea Cinéma La Dolcé Vita Andernos-les-Bains mardi 16 juin 2026.
Andernos-les-Bains
Mois de la Glisse Projection du film A scene at the sea
Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:30:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Les meilleurs spots de films de glisse c’est au cinéma La Dolce Vita tout le mois de juin!
Projection du film A scene at the sea précédée d’une présentation du film par Deftom, influenceur passionnée de cinéma japonais et suivie d’une table ronde Le handicap dans les sports de glisse avec l’association See Surf.
Tout public .
Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 04 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mois de la Glisse Projection du film A scene at the sea
L’événement Mois de la Glisse Projection du film A scene at the sea Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Andernos-les-Bains
À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)
- Atelier smartphone pour les seniors Centre Administratif Andernos-les-Bains 5 juin 2026
- Soirée dansante Mov’N Dance Salle du Broustic Andernos-les-Bains 5 juin 2026
- L’écume des mots Maison R. Delamarre Parc Louis David Andernos-les-Bains 6 juin 2026
- Championnat Inter-Départemental de Gymnastique Artistique Féminine Salle Jacques Rosazza Andernos-les-Bains 6 juin 2026
- Yang solaire Salle La Lune Bleue Andernos-les-Bains 7 juin 2026