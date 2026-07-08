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AGENDA · Andernos-les-Bains

Programmation Off Place Louis David Andernos-les-Bains

dimanche 2 août 2026 · Place Louis David · Andernos-les-Bains

Programmation Off Place Louis David Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
Place Louis David
Adresse
Esplanade de la Jetée
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Programmation Off

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-02

Sous réserve de modification éventuelle.

DIMANCHE 2 ET JEUDI 6 AOÛT / 21H
Spectacle de danse Nonox
Danseur breakdance et acrobate, Nonox crée des moments forts avec une énergie et une vraie connexion avec le public. Un vrai moment de partage, où les gens rient et se laissent embarquer.

VENDREDI 7 AOÛT / 21H
Soul Project (Breakdance)
Imaginez un savant mélange de danses survitaminées, d’acrobaties époustouflantes, et d’un humour communicatif. Voilà la recette de Soul Project !

DIMANCHE 9 AOÛT / 21H30
Zanzibar (Jonglerie)
Zanzibar, jongleur, équilibriste et comédien.

JEUDI 13 AOÛT / 21H
MaxOwn
Chanteur, auteur-compositeur et interprète, MaxOwn propose un univers acoustique à la croisée de la folk, de la pop et du rock. Inspiré notamment par Ed Sheeran et Lewis Capaldi, il revisite avec sensibilité des titres pop en leur donnant une couleur folk, tout en partageant ses propres   .

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Programmation Off

L’événement Programmation Off Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Andernos-les-Bains

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