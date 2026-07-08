Programmation Off Place Louis David Andernos-les-Bains
dimanche 2 août 2026 · Place Louis David · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Programmation Off
Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-02
Sous réserve de modification éventuelle.
DIMANCHE 2 ET JEUDI 6 AOÛT / 21H
Spectacle de danse Nonox
Danseur breakdance et acrobate, Nonox crée des moments forts avec une énergie et une vraie connexion avec le public. Un vrai moment de partage, où les gens rient et se laissent embarquer.
VENDREDI 7 AOÛT / 21H
Soul Project (Breakdance)
Imaginez un savant mélange de danses survitaminées, d’acrobaties époustouflantes, et d’un humour communicatif. Voilà la recette de Soul Project !
DIMANCHE 9 AOÛT / 21H30
Zanzibar (Jonglerie)
Zanzibar, jongleur, équilibriste et comédien.
JEUDI 13 AOÛT / 21H
MaxOwn
Chanteur, auteur-compositeur et interprète, MaxOwn propose un univers acoustique à la croisée de la folk, de la pop et du rock. Inspiré notamment par Ed Sheeran et Lewis Capaldi, il revisite avec sensibilité des titres pop en leur donnant une couleur folk, tout en partageant ses propres .
Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Programmation Off
L’événement Programmation Off Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Andernos-les-Bains
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