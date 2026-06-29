Concert live avec le duo Hoboes au Restaurant Com.D.Roy Restaurant Com D Roy Andernos-les-Bains
Concert live avec le duo Hoboes au Restaurant Com.D.Roy Restaurant Com D Roy Andernos-les-Bains dimanche 2 août 2026.
Andernos-les-Bains
Concert live avec le duo Hoboes au Restaurant Com.D.Roy
Restaurant Com D Roy 288 Boulevard de la République Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Diner concert au Restaurant Com.D.Roy avec le duo Hoboes. Mary et jean-Luc ont repris la route avec leur répertoire folk, blues et country traditionnelle enrichi de quelques trouvailles et anecdotes ramenées de leur voyage !
Réservation conseillée. .
Restaurant Com D Roy 288 Boulevard de la République Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 04 23 com.d.roy@orange.fr
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English : Concert live avec le duo Hoboes au Restaurant Com.D.Roy
L’événement Concert live avec le duo Hoboes au Restaurant Com.D.Roy Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Andernos-les-Bains
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