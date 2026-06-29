Conférence MILES ! Andernos Jazz Festival Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains
Conférence MILES ! Andernos Jazz Festival Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains jeudi 23 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Conférence MILES ! Andernos Jazz Festival
Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Miles Davis est l’une des figures les plus influentes de l’histoire du jazz.
Trompettiste visionnaire, il a constamment renouvelé son art en explorant différents styles, du bebop au jazz fusion.
Conférence menée par le contrebassiste Olivier Gatto surla carrière musicale de Miles Davis à travers ses différentes époques et sonorités, la manière dont il a constamment fait évoluer le Jazz.
Extraits de musique, photos et vidéos. .
Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence MILES ! Andernos Jazz Festival
L’événement Conférence MILES ! Andernos Jazz Festival Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Andernos-les-Bains
À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)
- Portes ouvertes à l’école de musique Ecole de Musique Andernos-les-Bains 29 juin 2026
- Peintres sous les étoiles Place Louis David Andernos-les-Bains 30 juin 2026
- Rencontre avec Mathilde de Lagausie Librairie Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains 30 juin 2026
- CAP 33 Andernos-les-Bains 1 juillet 2026
- Exposition de peintures, photographies et sculptures Maison Louis David Andernos-les-Bains 1 juillet 2026