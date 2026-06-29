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Conférence MILES ! Andernos Jazz Festival Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains

Conférence MILES ! Andernos Jazz Festival Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains

Conférence MILES ! Andernos Jazz Festival Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains jeudi 23 juillet 2026.

Lieu
Théâtre La Dolce Vita
Adresse
32 Avenue de Bordeaux
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Andernos-les-Bains

Conférence MILES ! Andernos Jazz Festival

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Miles Davis est l’une des figures les plus influentes de l’histoire du jazz.
Trompettiste visionnaire, il a constamment renouvelé son art en explorant différents styles, du bebop au jazz fusion.

Conférence menée par le contrebassiste Olivier Gatto surla carrière musicale de Miles Davis à travers ses différentes époques et sonorités, la manière dont il a constamment fait évoluer le Jazz.

Extraits de musique, photos et vidéos.   .

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95 

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English : Conférence MILES ! Andernos Jazz Festival

L’événement Conférence MILES ! Andernos Jazz Festival Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Andernos-les-Bains

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