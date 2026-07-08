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Programmation Off Place Louis David Andernos-les-Bains

jeudi 23 juillet 2026 · Place Louis David · Andernos-les-Bains

Programmation Off Place Louis David Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Place Louis David
Adresse
Esplanade de la Jetée
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Programmation Off

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-23

Sous réserve de modification éventuelle.

JEUDI 23 JUILLET / 21H
Spectacle de danse Sol’Air
Spectacle interactif mêlant danse, acrobaties et humour. Un spectacle tout public !

JEUDI 30 JUILLET / 21H
El Rayo
Entre acrobaties avec un parapluie, danse et stand-up, El Rayo embarque le public dans un spectacle déjanté et plein d’énergie. Un artiste à l’allure ordinaire, mais prêt à tout donner, dans une ambiance de folie.

VENDREDI 31 JUILLET / 21H
Jérémy Dupouy
Le chanteur guitariste reprend les grands standards des chansons folk, des années 60 à nos jours et nous fait partager son univers acoustique.   .

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Programmation Off

L’événement Programmation Off Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Andernos-les-Bains

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