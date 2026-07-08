Programmation Off Place Louis David Andernos-les-Bains
jeudi 23 juillet 2026 · Place Louis David · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Programmation Off
Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-23
Sous réserve de modification éventuelle.
JEUDI 23 JUILLET / 21H
Spectacle de danse Sol’Air
Spectacle interactif mêlant danse, acrobaties et humour. Un spectacle tout public !
JEUDI 30 JUILLET / 21H
El Rayo
Entre acrobaties avec un parapluie, danse et stand-up, El Rayo embarque le public dans un spectacle déjanté et plein d’énergie. Un artiste à l’allure ordinaire, mais prêt à tout donner, dans une ambiance de folie.
VENDREDI 31 JUILLET / 21H
Jérémy Dupouy
Le chanteur guitariste reprend les grands standards des chansons folk, des années 60 à nos jours et nous fait partager son univers acoustique. .
Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Programmation Off
L’événement Programmation Off Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Andernos-les-Bains
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