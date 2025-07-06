Déambulation du Nola District Brass Band Place du Marché Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Déambulation du Nola District Brass Band

Place du Marché Place du 14 Juillet Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 11:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Déambulation place du marché

Fusion de jazz traditionnel, de musique de fanfare et de musiques créoles, le Nola District Brass Band, composé avec une base de 5 musiciens, tire son influence première de la musique New Orleans

Il intègre des rythmes entraînants, des sections de cuivres vibrantes et un mélange distinctif d’improvisation et de syncope. Inspiré également de musique moderne, funk, hip hop ou reggae, le Nola District propose une instrumentation de cuivres audacieuse et énergique et des grooves de danse contagieux;

-Jérome Denner, trompette

-Alexandre Jian, saxophone

-Sébastien Faure, soubassophone

-Mario Peireira, batterie / caisse claire

-Philippe Ravez, clavier / grosse caisse .

Place du Marché Place du 14 Juillet Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : Déambulation du Nola District Brass Band

L’événement Déambulation du Nola District Brass Band Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Andernos-les-Bains