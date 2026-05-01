Atelier couture Salle AIEC Cambo-les-Bains
Atelier couture Salle AIEC Cambo-les-Bains mardi 19 mai 2026.
Cambo-les-Bains
Atelier couture
Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 15:00:00
fin : 2026-05-19 18:00:00
Date(s) :
2026-05-19
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Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48
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English : Atelier couture
L’événement Atelier couture Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Cambo les Bains
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