Diffusion de la finale de la Ligue des Champions Chez Claudine Cambo-les-Bains
Diffusion de la finale de la Ligue des Champions Chez Claudine Cambo-les-Bains samedi 30 mai 2026.
Cambo-les-Bains
Diffusion de la finale de la Ligue des Champions
Chez Claudine 3 Place Behereko Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
18h diffusion du match opposant le PSG à l’Arsenal.
Pinte à 5€ tout le long du match.
Après le match concert en terrasse avec Tristan Mourguy. Le concert se termine à 22h.
Et ensuite fin de soirée avec une playlist festive sur les enceinte à l’intérieur du bar.
Le samedi soir on fête la fête des mères avec un jour d’avance, on offre le premier verre à toutes les mamans. .
Chez Claudine 3 Place Behereko Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 35 89 98
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English :
L’événement Diffusion de la finale de la Ligue des Champions Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cambo les Bains
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