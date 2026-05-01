Soirée pelote et paëlla Chez Claudine Cambo-les-Bains
Soirée pelote et paëlla Chez Claudine Cambo-les-Bains vendredi 29 mai 2026.
Cambo-les-Bains
Soirée pelote et paëlla
Chez Claudine 3 Place Behereko Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Parties de Pala à 19h et 20h.
La paëlla sera servie après les parties de pelote à 21h. .
Chez Claudine 3 Place Behereko Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 35 89 98
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English :
L’événement Soirée pelote et paëlla Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cambo les Bains
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