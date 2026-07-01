Atelier couture Salle AIEC Cambo-les-Bains
mardi 28 juillet 2026 · Salle AIEC · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Atelier couture
Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 16:00:00
fin : 2026-07-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Envie de vous initier à la couture ou de perfectionner vos techniques ?
Rejoignez-nous à l’atelier couture de l’AIEC ! Ambiance conviviale et conseils avisés garantis. .
Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier couture
L’événement Atelier couture Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cambo les Bains
À voir aussi à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite insolite Villa Arnaga Cambo-les-Bains 8 juillet 2026
- Braderie Fripes Cambo-les-Bains 8 juillet 2026
- Lectures d’albums de Héros Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 8 juillet 2026
- Atelier Relaxation et Voyage sonore Ferme Harizkazuia Cambo-les-Bains 9 juillet 2026
- Atelier travail du cuir Association Orratzetik Hari Cambo-les-Bains 9 juillet 2026