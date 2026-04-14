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Atelier travail du cuir Association Orratzetik Hari Cambo-les-Bains

Atelier travail du cuir Association Orratzetik Hari Cambo-les-Bains

Atelier travail du cuir Association Orratzetik Hari Cambo-les-Bains mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Association Orratzetik Hari

Adresse : 3 Avenue Bordart

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Atelier travail du cuir

Association Orratzetik Hari 3 Avenue Bordart Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Atelier et explication autour du cuir.
Vous repartirez avec votre création du jour.   .

Association Orratzetik Hari 3 Avenue Bordart Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 03 25 28 

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English : Atelier travail du cuir

L’événement Atelier travail du cuir Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cambo les Bains

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