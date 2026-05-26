Atelier peinture et dégustation de mochis Salon de thé Kogomochi Cambo-les-Bains
Atelier peinture et dégustation de mochis Salon de thé Kogomochi Cambo-les-Bains samedi 25 juillet 2026.
Cambo-les-Bains
Atelier peinture et dégustation de mochis
Salon de thé Kogomochi 13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Viens manger des mochis et dessiner sur le thème du Japon.
Florence vous propose des ateliers de peinture de 2h tous niveaux (enfants, ados, adultes) ainsi qu’une dégustation de mochis avec boisson. Sur réservation. .
Salon de thé Kogomochi 13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 09 13 18
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English : Atelier peinture et dégustation de mochis
L’événement Atelier peinture et dégustation de mochis Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Cambo les Bains
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