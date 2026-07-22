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AGENDA · Cambo-les-Bains

Conférence Les racines agenaises de Madame Edmond Rostand, Rosemonde Gérard Médiathèque Cambo-les-Bains

vendredi 24 juillet 2026 · Médiathèque · Cambo-les-Bains

Conférence Les racines agenaises de Madame Edmond Rostand, Rosemonde Gérard Médiathèque Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
14 Avenue de la Mairie
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Conférence Les racines agenaises de Madame Edmond Rostand, Rosemonde Gérard

Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Par Christian Moulié   .

Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70 

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English : Conférence Les racines agenaises de Madame Edmond Rostand, Rosemonde Gérard

L’événement Conférence Les racines agenaises de Madame Edmond Rostand, Rosemonde Gérard Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Cambo les Bains

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