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AGENDA · Cambo-les-Bains

Atelier couture Salle AIEC Cambo-les-Bains

mardi 11 août 2026 · Salle AIEC · Cambo-les-Bains

Atelier couture Salle AIEC Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle AIEC
Adresse
6 Square Albenitz
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Atelier couture

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :
2026-08-11

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Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48 

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English : Atelier couture

L’événement Atelier couture Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cambo les Bains

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