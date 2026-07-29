Conférence Eclipse solaire plus qu’un événement astronomique Médiathèque Cambo-les-Bains
mardi 4 août 2026 · Médiathèque · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Conférence Eclipse solaire plus qu’un événement astronomique
Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Conférence animée par Virginia Garcia de l’association Aranzadi .
Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70
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English : Conférence Eclipse solaire plus qu’un événement astronomique
L’événement Conférence Eclipse solaire plus qu’un événement astronomique Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Cambo les Bains
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