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Conférence Eclipse solaire plus qu’un événement astronomique Médiathèque Cambo-les-Bains

mardi 4 août 2026 · Médiathèque · Cambo-les-Bains

Conférence Eclipse solaire plus qu’un événement astronomique Médiathèque Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
14 Avenue de la Mairie
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Conférence Eclipse solaire plus qu’un événement astronomique

Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Conférence animée par Virginia Garcia de l’association Aranzadi   .

Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70 

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English : Conférence Eclipse solaire plus qu’un événement astronomique

L’événement Conférence Eclipse solaire plus qu’un événement astronomique Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Cambo les Bains

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