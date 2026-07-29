Conférence Eclipse solaire plus qu’un événement astronomique Médiathèque Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Conférence Eclipse solaire plus qu’un événement astronomique

Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Conférence animée par Virginia Garcia de l’association Aranzadi .

Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70

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English : Conférence Eclipse solaire plus qu’un événement astronomique

L’événement Conférence Eclipse solaire plus qu’un événement astronomique Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Cambo les Bains