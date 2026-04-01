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Atelier couture, création de pochette à livre Bibliothèque de Ste Verge Sainte-Verge

Atelier couture, création de pochette à livre Bibliothèque de Ste Verge Sainte-Verge

Atelier couture, création de pochette à livre Bibliothèque de Ste Verge Sainte-Verge mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque de Ste Verge

Adresse : 1 Rue des Écoles

Ville : 79100 Sainte-Verge

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Sainte-Verge

Atelier couture, création de pochette à livre

Bibliothèque de Ste Verge 1 Rue des Écoles Sainte-Verge Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :
2026-04-22

Apportez votre machine à coudre, tissus découpé, le patron est disponible sur la page Facebook de la bibliothèque ou en demande par mail bibliotheque.steverge@thouars-communaute.fr GRATUIT SUR INSCRIPTION   .

Bibliothèque de Ste Verge 1 Rue des Écoles Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 16 64 

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English : Atelier couture, création de pochette à livre

L’événement Atelier couture, création de pochette à livre Sainte-Verge a été mis à jour le 2026-04-16 par Maison du Thouarsais