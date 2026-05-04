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Atelier couture enfants Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer

Atelier couture enfants Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Sofi Loran

Adresse : Lieu dit La Ville Jacob

Ville : 22520 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Atelier couture enfants

Sofi Loran Lieu dit La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Choix des tissus, découpe, couture main et machine, pour s’initier ou se perfectionner à la couture en réalisant un objet durant la séance. A partir de 6 ans et maxi 4 pers. Tarif 34€, fournitures et matériel fournis (y compris machines à coudre). Sur inscription.   .

Sofi Loran Lieu dit La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 87 49 15 

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English :

L’événement Atelier couture enfants Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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