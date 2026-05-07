Atelier couture enfants Boutique les Josettes Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Atelier couture enfants

Boutique les Josettes 2 Place du Marché Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-03 12:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Un projet couture à chaque séance pour apprendre à coudre, créer et développer sa fierté! A partir de 7 ans. Réservation obligatoire au 06.65.35.27.30 (les ateliers sont susceptibles d’être annulés si pas assez de participants) maximum 4 participants par atelier, minimum 3. .

Boutique les Josettes 2 Place du Marché Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 65 35 27 30

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English :

L’événement Atelier couture enfants Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme