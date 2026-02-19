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Atelier couture et arts du fil Centre socioculturel des Bourderies Nantes

jeudi 24 décembre 2026 · Centre socioculturel des Bourderies · Nantes

Atelier couture et arts du fil Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 décembre 2026
Fin
jeudi 24 décembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Centre socioculturel des Bourderies
Adresse
2A Rue de Saint Brévin
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit Adhésion ACCOORD requise (8.00€)

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-24 14:00 –
Gratuit : oui Gratuit Adhésion ACCOORD requise (8.00€) Adulte, Etudiant, Senior, En famille 

Atelier de confection autour de la couture et des arts du filEn lien avec la friperie solidaire des Bourderies, des atelier réparation et customisations sont proposés.Possibilité de venir avec son matériel de couture (du matériel est mis à disposition au centre : mercerie et machines à coudre)

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 02 40 46 41 46


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