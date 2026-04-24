Atelier couture Sidonie et Compagnie Guingamp
Atelier couture Sidonie et Compagnie Guingamp mercredi 29 avril 2026.
Guingamp
Atelier couture
Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Animé par Trégor Tissus. .
Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 91 07 44
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English :
L’événement Atelier couture Guingamp a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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