Atelier couture Sidonie et Compagnie Guingamp

Guingamp

Atelier couture

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Animé par Trégor Tissus. .

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 91 07 44

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English :

L’événement Atelier couture Guingamp a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol