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Atelier couture Sidonie et Compagnie Guingamp

Atelier couture Sidonie et Compagnie Guingamp mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Sidonie et Compagnie

Adresse : 6 Rue du Général de Gaulle

Ville : 22200 Guingamp

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif :

Guingamp

Atelier couture

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Animé par Trégor Tissus.   .

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 91 07 44 

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English :

L’événement Atelier couture Guingamp a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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