Création de collier/bracelet/porte-clé aux choix Sidonie et Compagnie Guingamp

Guingamp

Création de collier/bracelet/porte-clé aux choix

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Animé par Audrey Merrer. .

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 36 37 37

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English :

L’événement Création de collier/bracelet/porte-clé aux choix Guingamp a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol