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Création de collier/bracelet/porte-clé aux choix Sidonie et Compagnie Guingamp

Création de collier/bracelet/porte-clé aux choix Sidonie et Compagnie Guingamp mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Sidonie et Compagnie

Adresse : 6 Rue du Général de Gaulle

Ville : 22200 Guingamp

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Guingamp

Création de collier/bracelet/porte-clé aux choix

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :
2026-04-29

Animé par Audrey Merrer.   .

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 36 37 37 

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English :

L’événement Création de collier/bracelet/porte-clé aux choix Guingamp a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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